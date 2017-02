Colombia begint nieuwe vredesgesprekken, nu met ELN

Na de succesvolle vredesbesprekingen met de rebellengroep FARC vorig jaar, knoopt de Colombiaanse regering nu gesprekken aan met het ELN, de laatste guerrillabeweging die nog actief is in Colombia. De gesprekken starten met bijna elf maanden vertraging. Eerst moest worden gewacht op de vrijlating door ELN van het vroegere parlementslid Odín Sánchez.



Volledige vrede

In aanwezigheid van een aantal genodigden verklaarden Juan Camilo Restrepo en Pablo Beltran, de onderhandelaars van respectievelijk de Colombiaanse regering en het ELN, de onderhandelingen voor geopend.



Beltran las een tekst voor die de ELN-bevelhebbers opstelden, waarin beide partijen werden opgeroepen om 'alles te veranderen wat moet veranderd worden om de deur naar een volledige vrede te openen'.



Finaal akkoord

Restrepo gaf op zijn beurt aan te hopen dat de gesprekken 'eerlijk, realistisch en met een duidelijk doel' zullen verlopen. 'We zijn hier niet gekomen om te verkennen. Het doel is om een definitief te tekenen en een einde te maken aan het gewapende conflict', aldus de voormalige Colombiaanse minister.



In november vorig jaar ondertekende Santos na meer dan vier jaar van onderhandelingen een vredesakkoord met de grootste rebellenorganisatie, de FARC. Een akkoord met ELN wordt nu als hoogst noodzakelijk beschouwd, om te voorkomen dat de groep de gebieden inneemt die vroeger door de FARC werden gecontroleerd.