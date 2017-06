Colombiaans leger maakt jacht op ontvoerders Derk Bolt

Update Spoorloos -presentator Derk Bolt en zijn cameraman, Eugenio Follender zijn verdwenen in Colombia. Volgens de Colombiaanse autoriteiten is het tweetal hoogstwaarschijnlijk ontvoerd door guerillabeweging ELN.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt het op twee medewerkers van Spoorloos. Woordvoerder Daphne Kerremans spreekt ook niet van een ontvoering: ,,Ze worden tegen hun wil in vastgehouden. Dit heeft de hoogste prioriteit. We zijn hard bezig deze zaak op te lossen. We denken niet dat het in het belang van deze zaak is om meer naar buiten te brengen. Alle aandacht kan de zaak schaden en hun veiligheid in gevaar brengen. Vaak is radiostilte de beste aanpak in ontvoeringszaken zoals deze."



Omroep KRO-NCRV is ongerust na de berichten over de ontvoering van Spoorloos-presentator Derk Bolt en zijn cameraman Eugenio Follender in Colombia. ,,Wij hopen met velen op een goede afloop'', laat de omroep in een korte reactie weten. KRO-NCRV bevestigde daarmee ook formeel dat Bolt en Follender de ontvoerden zijn.



Volledig scherm © anp Om de kans op een goede afloop 'zo maximaal mogelijk te laten zijn, onthouden we ons nu van elk inhoudelijk commentaar of van extra mededelingen'. ,,Alle informatie en mededelingen lopen voor nu via het ministerie van Buitenlandse Zaken. Met het departement en met de familie hebben we nauw contact. We hopen op begrip voor ons besluit tot radiostilte: de veilige terugkomst van Derk en Eugenio staat voorop.'' Bolt is gescheiden en heeft een zoon en dochter.

El Tarra

Het tweetal was in het Zuid-Amerikaanse land op zoek naar de biologische moeder van een door Nederlanders geadopteerd meisje, aldus de Colombiaanse krant El Tiempo. De ontvoering was volgens de krant in de plaats El Tarra in de noordelijke deelstaat Norte de Santander, aan de grens met Venezuela.

De Nederlandse ambassadeur in Colombia, Jeroen Roodenburg, is dinsdag in het noorden van het land aangekomen. Volgens Colombiaanse media is Roodenburg in Tibú, 25 kilometer ten oosten van de plek waar Bolt en Follender verdwenen. Tibú is ook een basis voor speciale eenheden van de Colombiaanse politie en de strijdkrachten die zoekacties zijn begonnen.

De Colombiaanse autoriteiten eisen de onmiddellijke vrijlating van de twee Nederlanders, lieten ze onder meer weten in een tweet van de Colombiaanse ombudsman.

Rebellengroeperingen

In de regio vlakbij de grens met Venezuela zijn meerdere rebellengroeperingen actief, waaronder ELN, het Nationale Bevrijdingsleger. Deze organisatie zou achter de ontvoering van de twee journalisten zitten. Het ELN vecht al meer dan vijftig jaar tegen de Colombiaanse regering en ontvoeringen zijn hierbij niet ongewoon.

Vorig jaar ontvoerde de guerrillabeweging in hetzelfde gebied een Spaanse journalist en een aantal Colombianen. Zij zijn allemaal op den duur vrijgelaten.

Volledig scherm Ontvoering Derk Bolt. © AD