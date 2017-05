Concertganger: We dachten dat het om geklapte ballonnen ging

De dader, wiens identiteit vanmorgen nog onbekend was, bracht een zelfgemaakte bom tot ontploffing in de foyer van de poptempel. Volgens de politie handelde hij alleen. Of de man banden had met een terroristische organisatie wordt nog onderzocht.



Rond 22.30 uur lokale tijd, toen Grande net van het podium stapte en de lichten aanfloepten, schrokken de ongeveer 21.000 muziekliefhebbers, grotendeels kinderen, op van een luide knal. Geschreeuw, gekrijs en wilde paniek volgden. Enkele ooggetuigen spraken van vallend glas, rondvliegend metaal, een rookontwikkeling en een vreemde geur. Anderen, die verder van de ravage afzaten, dachten aan geklapte ballonnen, waarmee de zaal was bezaaid.



Ashlinn Webber (21), uit het naburige Bury, behoorde tot deze laatste groep. Met twee vrienden verliet ze haar plaats in vak 113, toen ze de explosie waarnam. ,,We zagen geen rook, voelden geen trillingen”, vertelde ze vannacht. ,,Daarom dachten we dat het om ballonnen ging. Die lagen overal.”