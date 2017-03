Crematie Thaise koning Bhumibol rond kerst

Taxiapp Uber ligt weer onder vuur

7:51 Taxiapp Uber is wederom in opspraak gekomen. Het bedrijf zou een geheim programma hebben opgezet om onzichtbaar voor autoriteiten te blijven. Zo kon Uber ongezien aan de slag gaan in steden waar dat nog niet mocht. Het project, dat Greyball is genoemd, is onder meer gebruikt in Australië, China, Italië en Zuid-Korea en in steden als Parijs, Boston en Las Vegas.