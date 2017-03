Curaçaose politica mag blijven na slaan collega

Constancia heeft haar excuses aangeboden aan Mc William en het volk van Curaçao. Na haar uithaal werd ze gearresteerd. Daarna stelde ze haar positie ter beschikking aan haar partij, maar oud-premier Schotte heeft nu dus besloten dat ze niet hoeft op te stappen.



De klap viel tijdens een parlementsvergadering, waarin Mc William verbaal hard had uitgehaald naar Constancia, die verdachte is in een fraudezaak. Mc William beweerde dat Schotte al van tevoren wist wat er ging gebeuren, volgens Caraïbisch Netwerk. ,,Gerrit Schotte heeft deze hele zaak geregisseerd, hij heeft Jacinta Constancia opdracht gegeven mij een klap te geven", aldus de politica.



Schotte zei na het incident dat hij de aanval van zijn partijgenoot afkeurde, maar dat hij haar wel begreep. ,,Jacinta zit fout, ik keur geweld niet goed. Maar het proces dat nu gaande is, is frustrerend. De pers en het parlement vallen ons en onze familie aan en dat gaat te ver. Ze verloor de controle." Schotte heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen van Mc William.