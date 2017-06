Cyberaanval treft parlement Groot-Brittannië

Rebellen ELN: Spijtig dat Bolt en Follender dit mee moesten maken

17:51 De rebellen van ELN hebben vandaag in een korte reactie op hun website laten weten dat ze blij zijn dat Derk Bolt en Eugenio Follender vrij zijn. Tegelijkertijd zeggen ze - opnieuw - dat zij de journalisten ontvoerden om hen te beschermen: ,,We vinden het spijtig dat de journalisten deze onvoorziene situatie moesten meemaken, maar omdat zij zich onaangekondigd in een conflictgebied bevonden, was het onze taak om hen te beschermen."