D-Day voor Erdogan: stembureaus in Turkije geopend

Paus vraagt tijdens paaswake aandacht voor leed vluchtelingen

5:32 Paus Franciscus heeft zaterdag tijdens de paaswake in de Sint-Pietersbasiliek in Rome opgeroepen om oog te hebben voor het leed van de zwakkeren in de wereld. Net als op Goede Vrijdag vroeg de Paus op Stille Zaterdag vooral aandacht voor vluchtelingen en mensen in oorlogsgebieden.