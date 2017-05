'Dader Manchester is 23-jarige Salman Abedi'

Ver­ant­woor­de­lijk­heid IS voor aanslag Manchester 'nog niet geverifieerd'

17:00 De Verenigde Staten zijn er nog niet van overtuigd dat Islamitische Staat (IS) achter de bomaanslag in Manchester zit. Via spreekbuis Amaq maakte IS bekend verantwoordelijk te zijn. ,,De claim is nog niet geverifieerd", zei directeur van de Nationale Veiligheidsdienst Dan Coats.