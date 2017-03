Daling verkeersdoden in EU zet door

In 2015 kwamen in de 28 EU-landen nog 26.100 mensen om in het verkeer. 600 verkeersslachtoffers meer dan 2016 en een half procent meer dan in 2014, waarmee een einde kwam aan een jarenlange daling. Die trend is nu weer gekeerd.



Ten opzichte van 2010 vielen er vorig jaar 19 procent minder verkeersdoden, maar de doelstelling om het aantal slachtoffers in 2020 te halveren is nog ver verwijderd. ,,Vandaag zullen wederom zeventig mensen hun leven verliezen op wegen in de EU, en vijftien keer zo veel zullen ernstige verwondingen oplopen'', aldus EU-transportcommissaris Violeta Bulc. Het aantal doden is sinds 2001 (54.900) wel meer dan gehalveerd.



Nederland behoort met 33 slachtoffers per miljoen inwoners na Zweden en het Verenigd Koninkrijk tot de verkeersveiligste landen, gevolgd door Spanje, Denemarken, Duitsland en Ierland. Bulgarije en Roemenië sluiten de ranglijst, met respectievelijk 99 en 97 verkeersdoden per miljoen inwoners.