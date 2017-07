Dalmatiër krijgt niet 3, maar 18 pups

De dierenarts dacht na het maken van echo's dat dalmatiërteefje Miley zwanger was van drie pups. Maar na een maar liefst 13,5 uur durende bevalling bleken het er in totaal achttien te zijn. Om precies te zijn zes reutjes en twaalf teefjes. De trouwe viervoeter uit Amerika maakt het volgens haar baasjes naar omstandigheden goed. Het aantal puppies dat Miley kreeg is overigens geen record. Het komt heel af en toe voor dat dalmatiërs zoveel pups baren.