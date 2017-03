'De Kleine Picasso' tekent zijn leven in Servisch vluchtelingenkamp

De kleine Farhad is zelf inmiddels ook een beroemdheid geworden, dankzij zijn prachtige tekeningen die onder de bewoners van het vluchtelingenkamp vaak worden geroemd. Nu is hij ook opgemerkt door de Amerikaanse acteur Mandy Patinkin, beter bekend als Saul Berenson uit Homeland. Patinkin zet zich in voor vluchtelingen en was op bezoek met het International Rescue Committee.



In Farhads schetsboek prijken onder meer de portretten van Angela Merkel, Angelina Jolie, Salvador Dali en de Servische tennisspeler Novak Dojokovic. ,,Merkel kan misschien iets doen om de grenzen te openen’’, vertelt Farhad in het Engels aan persbureau AP. Dat heeft hij leren spreken in het jaar dat hij van zijn geboorteland Afghanistan naar Servië vluchtte. Het tekenen heeft hem door die moeilijke tijd heen geholpen, denkt hij. ,,Ik was in Turkije, ik was in Griekenland. Hier in dit kamp vind ik het leuk om te schilderen. Ik houd er van om mijn gevoelens en gezichten te tekenen.’’