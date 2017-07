Deels ontplofte bom station Brussel was even krachtig als 15 granaten

Volgens experts hebben reizigers geluk gehad dat er - behalve de dader - geen andere slachtoffers vielen. ,,Op de foto maken de spijkers en gasflesjes misschien weinig indruk. Maar schijn bedriegt: zo'n in elkaar geflanste bom is bijzonder krachtig", zeggen experts.



Op beelden van camera's in het station is te zien hoe Zariouh, vlak voor hij zijn reiskoffer in brand steekt, snel tussen een groepje van twaalf forenzen gaat staan. ,,Op een bepaald ogenblik trekt Zariouh zijn koffer dicht tegen zijn borst aan. Wellicht heeft hij toen een ontsteker gebruikt, want meteen daarna vliegt zijn bagage in brand."



Zariouh laat zijn brandende koffer vervolgens op de grond achter. Er volgt een explosie. Zariouh loopt weg, een stationschef achterna. Er volgt een tweede explosie - al veel luider dan de eerste. ,,Als zijn bom écht helemaal was ontploft, had zéker de helft van de mensen in zijn onmiddellijke omgeving het niet overleefd. De bom was ook krachtig genoeg om mensen die verderop stonden te verwonden of zelfs te verminken voor de rest van hun leven. Voor wie eraan twijfelt: we zijn die avond aan veel erger ontsnapt."