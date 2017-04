Democraten keren zich tegen benoeming Republikeinse opperrechter

Sint-Pe­ters­burg, stad in angst

21:38 Een stad in angst. De vijf miljoen inwoners van Sint-Petersburg beleefden vandaag angstige uren na de aanslag op de metro. Het mobiele netwerk kon de paniek niet aan waardoor velen lang in het ongewisse bleven over het lot van dierbaren. Tien doden vielen er en tientallen gewonden waarvan een aantal in levensgevaar verkeert.