Democraten zingen Republikeinen 'goodbye' toe na stemming Obamacare

Een bizar tafereel gistermiddag in het Amerikaans Congres; nadat een motie tegen Obamacare is aangenomen beginnen de Democraten te zingen. Zij brengen het nummer Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye van de band Steam ten gehore om de Republikeinen duidelijk te maken dat ze te ver zijn gegaan. De Democraten denken dat de Republikeinen zich met het wegstemmen van Obamacare zo impopulair hebben gemaakt, dat het hen volgend jaar de winst zal kosten bij de verkiezingen voor een nieuw congres.