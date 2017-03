Demonstraties Paraguay: parlement in brand en onbekend aantal gewonden

De bestorming volgde na uren van rellen tussen demonstranten en de politie voor het parlement in de hoofdstad Asunción. Volgens persbureau Reuters raakten verschillende politici en journalisten gewond. Er waren nog veel mensen binnen toen het parlementsgebouw in brand vloog. Ook een onbekend aantal politieagenten liep verwondingen op.



De stemming vond plaats in een gesloten ruimte in het parlementsgebouw, in plaats van in de senaat zelf. De wet kreeg de steun van 25 senatoren, twee meer dan de benodigde 23 stemmen in de 45 zetels tellende eerste kamer. Daarmee is het mogelijk dat een zittend president mee kan doen voor de verkiezingen voor een tweede termijn.