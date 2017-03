Denemarken gaat Zuid-Koreaanse Chung Yoo-ra uitleveren

De in Duitsland opgeleide paardrijdster Chung Yoo-ra werd in januari opgepakt in Aalborg en zit sindsdien in hechtenis. Ze is de dochter van Parks vertrouwelinge Cho Soon-sil en wordt er samen met haar moeder van verdacht via brievenbusmaatschappijen in Duitsland geld te hebben verduisterd. Ze ontkent alle beschuldigingen.