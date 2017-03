Deodorant kostte Paige (12) haar leven

,,Ze gebruikte die spray als een gek", verklaarde haar moeder tijdens het onderzoek naar de dood van Paige Daughtry uit het Engelse Shaw. ,,Ik had haar al verscheidene keren verteld dat ze het wat rustiger aan moest doen, maar dat had weinig resultaat. Paige deed de dingen altijd op haar eigen manier."



Het was ook haar moeder die haar op 18 juli vorig jaar vond. Paige logeerde samen met moeder Ann, vader Stuart en zus Catherine in een vakantiepark. ,,Ik had haar hooguit een kwartier eerder nog gezien", vertelt Ann aan Manchester Evening News. ,,Ze was in de slaapkamer. Het was er fris en het raam stond open. Ze wilde er naar muziek luisteren. Ik riep haar, maar er kwam geen antwoord."