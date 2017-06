'Derde terrorist Londen is Marokkaanse Italiaan'

Het laatst wat van Zaghba bekend was, was dat hij werkte in een restaurant in Londen en dat hij regelmatig contact onderhield met zijn moeder. De Britse politie zei dat Zaghba noch bij de politie, noch bij de binnenlandse veiligheidsdienst MI5 op de radar stond.



De Britse politie onthulde tot nu toe alleen de namen van de twee andere aanslagplegers: Khuram Shazad Butt (27) en Rachid Redouane (30). Butt was een in Pakistan geboren Brit, Redouane zou een Marokkaanse en Libische achtergrond hebben. Beide mannen komen uit de wijk Barking in het oosten van Londen.



De drie terroristen doodden zaterdagavond zeven mensen. Eerst reden ze op wandelaars in, daarna staken ze in bars en restaurants in de buurt met messen om zich heen.



De politie maakte vandaag nog een nieuwe aanhouding bekend, deze keer van een 27-jarige man uit Barking, in het oosten van Londen. Twaalf personen die eerder werden opgepakt, zijn allemaal weer vrijgelaten.