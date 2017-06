Derk Bolt: We dachten aan een roofoverval

Derk Bolt en Eugenio Follender dachten aan een roofoverval toen gewapende mannen hen vorige week zaterdag in het noordoosten van Colombia dwongen te stoppen met hun auto. Dat heeft Bolt verklaard in een interview met de Colombiaanse nieuwsradio Caracol.

,,We waren in een dorpje genaamd Versalles en dachten in eerste instantie aan een roofoverval toen de gewapende mannen onze camera opeisten. Heel vreemd, wij begrepen er niets van en op dat moment begon onze ontvoering", zegt de Spoorloos-presentator terugblikkend.

Onder bedreiging van vuurwapens namen de ontvoerders Follender en hem mee. Na enkele uren lopen arriveerden ze bij een huis waar ze een dag verbleven. De volgende dag werden ze overgebracht naar een ander huis. ,,De derde dag van onze ontvoering waren de ontvoerders erg nerveus uit angst voor het Colombiaanse leger en vluchtten ze met ons de jungle in. Het was erg zwaar maar onze ontvoerders waren erg vriendelijk en behandelden ons met veel respect, bijna als vrienden."

Bolt verzekert dat Follender en hij in goede gezondheid verkeren, op wat kleine snijwonden in armen en benen na. Die werden volgens hem veroorzaakt door contact met takken van bomen en struiken. ,,Geestelijk en lichamelijk zijn we OK."

Derk Bolt en Eugenio Follender kwamen Colombia op donderdag 15 juni binnen vanuit buurland Venezuela. Ze namen hun intrek in een hotel in Cúcuta en gingen vervolgens op pad voor een reportage over de zoektocht naar de biologische moeder van een Nederlands-Colombiaans adoptiekind. Onderweg werden ze ontvoerd door Frente 'Hector', een gewapende groepering die onder gezag staat van het Noordoostelijk Oorlogsfront van de ELN.

Volgens Bolt zetten zijn cameraman en hij hun journalistieke werk in de regio voorlopig niet voort. ,,We hadden nooit gedacht dat dit zou kunnen gebeuren omdat niemand ons vertelde dat we ons niet moesten begeven in dit gebied. Het was een flinke les en een grote fout in de 25 jaar dat we dit werk doen."

De twee Nederlanders werden na hun vrijlating medisch onderzocht en vertrokken daarna met een humanitair begeleidingsteam per auto naar de stad Cúcuta voor een ontmoeting met een Nederlandse delegatie.

CIA-agenten

Bolt verklaarde telefonisch tegenover de Telegraaf 'enorm opgelucht' te zijn dat hij weer op vrije voeten is. ,,Die euforie zal straks wel even verdwijnen als we nog uren worden ondervraagd door de politie.'' Volgens hem dachten zijn ontvoerders dat zijn cameraman en hij van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA waren. ,,We probeerden nog uit te leggen dat we programmamakers zijn, maar toen we de commandant van de rebellenbeweging ELN voor ons kregen, wisten we dat het niet goed zat."

Rollercoaster

De rebellen namen Bolt en Follender diep de jungle mee in. Derk vreesde dat hij het niet zou overleven. ''We doken letterlijk de jungle in, alsof we een leeg zwembad in doken. Het was een rollercoaster.''

Bolt is een paar keer hard gevallen waardoor hij veel pijn heeft aan zijn ribbenkast. ''Ik ben één keer bijna op een tak gevallen die door me heen zou zijn gegaan.'' Follender noemt het emotioneel 'jojo-effect' omdat hij niet wist of mensen wel doorhadden dat ze ontvoerd waren. De opluchting was dan ook groot toen ze zichzelf op televisie voorbij zagen komen.

'Onverwachte kameraadschap'

Derk Bolt verklaarde eerder vandaag in een interview in het Spaans met de Colombiaanse nieuwssite La Opinión zich 'nooit eerder in zijn leven zo goed te hebben gevoeld'. Hij noemde het gevoel weer vrij te zijn 'een moment van grote opwinding en vreugde' en kijkt naar eigen zeggen terug op een week met een 'onvergetelijke ervaring' en 'onverwachte kameraadschap' (met zijn ontvoerders) die hij 'nooit voor mogelijk' had gehouden. De Spoorloos-presentator bedankte iedereen die heeft geholpen de vrijlating te bewerkstelligen.