Dertien hulpverleners gewond na explosie boot

Reactie Trump jr. na aanbod belastende mails Hillary: I love it!

4:10 Donald Trump Jr., de zoon van de Amerikaanse president Donald Trump heeft de mailwisseling online gezet die vooraf is gegaan aan de omstreden ontmoeting met een Russische advocate Natalia Veselnitskaya. In de mailwisseling krijgt hij onder meer documenten aangeboden met daarin belastende informatie over Hillary Clinton. Jr. reageert hierop met de tekst: 'I love it!'.