Deur voor getrouwde priesters ietsiepietsie verder open

Langzaam maar zeker lijkt de deur van de katholieke kerk iets verder open te gaan voor getrouwde mannen die priester willen worden. Paus Franciscus zegt in een interview met de Duitse krant Die Zeit dat de kerk ‘erover na moet denken of getrouwde mannen een mogelijkheid vormen’. ,,Dan moeten we ook bepalen welke taken zij over kunnen nemen.''

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling, zegt de paus, om het verplichte celibaat af te schaffen. De onderzoekscommissie gaat alleen kijken naar de mogelijkheid zogenoemde ‘viri probati’ in te zetten. Letterlijk vertaald betekent dat ‘beproefde mannen’, het vaticaan bedoelt er oudere, gehuwde mannen mee. Zij zouden priestertaken kunnen gaan vervullen in afgelegen gebieden (de Andes, het Amazonegebied) waar geen andere priesters te vinden zijn.

Geen jonge broekies

,,Het is niet iets wat nu binnen tien jaar geregeld zal zijn, maar het is wel een langzame verandering binnen de kerk. Want onder paus Johannes Paulus II mocht hier niet eens over nagedacht worden'', zegt cultuurtheoloog Frank Bosman. ,,Dit onderzoek zal zich niet richten op de jonge broekies van 18,19 jaar op het seminarie. Het gaat om oudere mannen die de jaren van lustigheid al achter zich hebben.''

Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg, is sceptisch. ,,Deze paus heeft al eens gezegd: als je wilt dat iets niet verandert, dan moet je een commissie oprichten. De discussie over het celibaat en de viri probati speelt al decennia en deze paus rakelt hem nu weer op. Maar eigenlijk zou je het Franciscus op de man af moeten vragen: gaat u de paus zijn die het celibaat afschaft?''