Dieven enorme gouden munt nog spoorloos

Woordvoerder Winfrid Wenzel vertelde vanmiddag dat de inbrekers het gebouw aan de achterzijde zijn binnengedrongen, vermoedelijk met behulp van een uitschuifbare ladder. Met de zware buit naar beneden klauteren was kennelijk te lastig. De politie gaat ervan uit dat die van een meter of drie, vier hoog op de aangrenzende spoordijk is gegooid of gevallen en beschadigd is geraakt. Een inslagplek wijst daarop. De dieven hebben het zeldzame object waarschijnlijk in een kruiwagen naar de andere kant van de rivier de Spree gebracht om vervolgens in een auto te verdwijnen.