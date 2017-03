Dijsselbloem laconiek over oproep vertrek: 'Minderheid van minderheid'

Dijsselbloem had in een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung gezegd dat 'ik niet al mijn geld aan drank en vrouwen kan uitgeven om daarna om hulp te vragen'. Hij benadrukte later dat hij daarmee wilde zeggen dat alle eurolanden begrotingsdiscipline moeten opbrengen. De ‘schokkende en schandelijke’ opmerking schoot Zuid-Europa in het verkeerde keelgat. Daar werd zijn opmerking opgevat als een sneer.

Toen Dijsselboem een dag later in het EU-parlement werd geconfronteerd met zijn opmerking door onder anderen de leider van de sociaaldemocraten, weigerde hij zijn woorden in te trekken. Daarna eiste onder meer de Portugese premier Antonio Costa, die hem een 'racist, xenofoob en seksist' noemde, zijn ontslag als eurogroepvoorzitter.