Dikke tijgers baren opzien in Chinese dierentuin

De corpulente tijgers verblijven in het Siberian Tiger Park in Harbin, in het noordoosten van China. ,,De tijgers eten zoveel om zich te beschermen tegen de kou", vertelt een woordvoerder van de dierentuin aan het Britse Metro. ,,Zodra het lente wordt, zijn ze weer op hun normale gewicht." Maar in het wild komen zulke dikke tijgers nooit voor, waardoor het gewicht van de dieren erg opmerkelijk is.



,,Dit is écht niet iets om over te lachen", vertelt een woordvoerder van The International Fund for Animal Welfare aan het Britse Metro. ,,Dieren in gevangenschap krijgen bijna geen lichaamsbeweging. Hun dieet moet daarop worden aangepast. Deze dieren hebben heel veel overgewicht en zijn zeer ongezond. Het is pure dierenmishandeling." Volgens de dierenbescherming horen Siberische tijgers slank en atletisch te zijn, ook in de winter.