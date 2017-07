Diplomatieke sancties Rusland tegen VS

Rusland heeft vandaag diplomatieke sancties ingesteld tegen de Verenigde Staten. Het aantal Amerikaanse diplomaten in Rusland moet per 1 september omlaag naar 455, evenveel als het aantal Russische diplomaten in de VS. Verder mogen Amerikaanse diplomaten geen gebruik meer maken van een datsja-complex en een opslagloods.

De Russische stap betekent volgens het persbureau Interfax dat de VS honderden ambassademedewerkers terug moeten halen uit Rusland.

De door het ministerie van Buitenlandse Zaken afgekondigde maatregelen zijn een verlate reactie op sancties die de VS in de nadagen van het presidentschap van Barack Obama instelden naar aanleiding van Ruslands vermeende inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Moskou reageerde toen niet meteen, om geen obstakels op te werpen voor Obama's opvolger Donald Trump. Die heeft er tot dusver echter van afgezien de Amerikaanse sancties terug te draaien. Bovendien besloot de Amerikaanse Senaat nieuwe sancties in te stellen tegen Rusland.

Bovendien besloot de Amerikaanse Senaat nieuwe sancties in te stellen tegen Rusland. Met de maatregelen zet Moskou Trump voor het blok: de Amerikaanse president moet nu een harde lijn volgen tegen Rusland, of zijn veto uitspreken over de stap van de Senaat en zijn eigen Republikeinse Partij voor het hoofd stoten.

