Dit moet je doen om een aanslag te overleven

De Britse politie heeft een instructiefilmpje gelanceerd waarin te zien is wat vakantiegangers moeten doen om een wapenaanval te overleven. Volgens de politie is er geen specifieke aanwijzing dat vakantiegangers zich deze zomer zorgen moeten maken om een aanslag. De video is onderdeel van een bredere campagne om het bewustzijn voor eventuele aanslagen te vergroten.