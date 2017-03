Dit staat tegenover elkaar als conflict Noord-Korea escaleert

Optie op tafel

De Amerikanen overwegen actie tegen Kim Jong-un. Dat blijkt wel uit een uitspraak van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. De zorgen om Noord-Korea staan centraal tijdens diens rondreis door Azië waar hij na Japan en Zuid-Korea morgen in China gaat praten. Tillerson zei letterlijk dat militaire actie tegen Noord-Korea ‘een optie is die op tafel ligt’. Trumps minister sprak tijdens een bezoek aan de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea, samen met zijn Zuid-Koreaanse ambtgenoot Yun Byung-Se. De Verenigde Staten ‘willen uiteraard niet dat het een militair conflict wordt’, aldus Tillerson. ‘Maar als ze ( de Noord-Koreanen, redactie )de dreiging van hun wapenprogramma verhogen naar een niveau waarvan we geloven dat actie nodig is, dan ligt die optie op tafel.’

Ontembare ambities

Al bijna dertig jaar proberen Amerikaanse regeringen inmiddels de nucleaire ambities in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang te temperen. Maar twee atoomproeven en tientallen tests met ballistische raketten later lijkt dat niet erg te lukken. Donald Trump, die nog maar twee maanden in het Witte Huis zit kreeg zelf al te maken met twee raketlanceringen, richting zijn bondgenoot Japan.



Vooral het ‘impulsieve en irrationele gedrag’ van Kim Jong-un – die zijn eigen halfbroer zou hebben laten vermoorden in Maleisië - baart de Amerikaanse regering steeds grotere zorgen, aldus de New York Times. Daarnaast zijn er ook commentatoren die vrezen dat Donald Trump misschien wel uit is op een militaire confrontatie, om de aandacht af te leiden van binnenlandse sores over vermeend afluisteren en een rammelende zorgwet.