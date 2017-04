Dit weten we tot nu toe over de aanslag in Sint-Petersburg

Ooggetuige explosie Sint-Pe­ters­burg: Dit is een nachtmerrie, het is net oorlog

16:39 Bij de explosie in het metrostation van St. Petersburg zijn minstens tien doden gevallen. Er zijn tientallen gewonden. Een lokale radiozender sprak live met een getuige: ,,Dit is een nachtmerrie, het is net oorlog.''