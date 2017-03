Dit weten we tot nu toe

* Een vrouw is overleden.



* De aanvaller is neergeschoten door de politie.



* Op Westminster Bridge, vlakbij het parlement, reed de aanvaller volgens veel getuigen met een grijze Hyundai expres in op mensen. Op social media zijn verschillende gewonden te zien die op de brug over de Thames liggen.



* Metropolitan Police behandelt dit als een terroristische aanval. Alle gebouwen en het openbaar vervoer in de omgeving van het parlement zijn inmiddels gesloten.



* Bewapende agenten zijn het Britse parlement binnengegaan. In sommige gevallen droegen zij speciale politieschilden.



* Het metroverkeer is stilgelegd. Mensen wordt aangeraden niet in de omgeving van Westminster te verblijven.



* De Britse premier Theresa May is in een zilvergrijze Jaguar in veiligheid gebracht.