Docente ontslagen na facebookbericht 'Otto Warmbier kreeg verdiende loon'

De universiteit van Delaware heeft vandaag laten weten dat Dettwyler er geen les meer zal geven in de toekomst. De vrouw gaf antropologie op de universiteit in het oosten van de Verenigde Staten en was ook lid van de faculteit. ,,De uitspraken van Dettwyler reflecteren op geen enkele manier de waarden of positie van de universiteit van Delaware", liet het bestuur van de school in een verklaring weten. ,,Wij verwerpen alle berichten die haat aanjagen en die ongevoelig zijn richting de tragische gebeurtenissen rond Otto Warmbier."