Dode bij festival Burning Man dook zelf de vlammen in

Hoe de man tot zijn daad is gekomen, wordt nog onderzocht. Er is geen alcohol in zijn bloed gemeten, maar mogelijk was hij onder invloed van drugs. De resultaten van die testen zijn nog niet bekend. ,,We weten nog niet of hij bewust de vlammen is ingerend of dat hij onder invloed van drugs was'', bevestigt Jerry Allen van de politie van Nevada tegenover persbureau AP.