Dode en dertig gewonden door explosie uit 'protest Colombiaanse activisten'

Het explosief lijkt te zijn achtergelaten in een riool buiten een nieuwe jeugdherberg, die populair is bij buitenlandse backpackers. Het werd enkele uren voor een gepland stierengevecht tot ontploffing gebracht, terwijl de oproerpolitie zich verzamelde in de aanloop naar een demonstratie van dierenrechtenactivisten.



De burgemeester van de stad Enrique Penalosa kondigde na de plek van de aanslag te hebben bezocht, direct aan raadsvergadering aan om de veiligheid te bespreken, volgens BBC.com. Op Twitter gaf hij daarbij aan: ,,De terroristen zullen ons niet intimideren. We gaan alles doen wat nodig om ze te vangen."



De stierenring is de afgelopen weken het strijdtoneel voor protesten sinds de rechtbank vorige maand het verbod op stierenvechten ophief. Regelmatig monden deze uit in rellen met de politie. De autoriteiten hadden echter geen motief voor de explosie en zeiden geen bewijs te hebben dat er relatie bestaat met het hervatten van de stierengevechten in de arena.



Juan David Gonzalez, mede-eigenaar van de El Pit jeugdherberg, zei dat zijn ruim twintig gasten geschrokken waren door de ontploffing, maar verder ongedeerd zijn gebleven. ,,We zaten allemaal binnen te ontbijten toen we de knal hoorden. Iedereen was geschokt maar gelukkig was binnen niemand gewond.''