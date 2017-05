Dode en gewonden nadat man vuur opent bij zwembad San Diego

De slachtoffers waren vier Afrikaans-Amerikaanse vrouwen, twee Afrikaans-Amerikaanse mannen en een man van Latijns-Amerikaanse afkomst. Een van de vrouwen overleed later in het ziekenhuis. Ook brak een Afrikaans-Amerikaanse man een arm toen hij vluchtte, aldus ABC News.

De melding van de schietpartij kwam rond 18.00 uur (lokale tijd) bij de politie binnen. De piloot van een politiehelikopter die als eerste ter plaatse was, meldde dat de schutter nog aanwezig was en zijn wapen herlaadde. Drie agenten op de grond schoten hem dood toen hij dit op hen richtte.

Het schietincident deed zich voor in de welgestelde wijk La Jolla. De politie identificeerde de schutter als de 49-jarige Peter Selis, een bewoner van het complex. De politie kon nog niet zeggen of hij de slachtoffers kende en of er raciale motieven in het spel waren. Volgens ooggetuigen zou hij in de ene hand een biertje hebben gehad en in de andere hand een wapen waar hij mee zwaaide voordat hij begon te schieten.