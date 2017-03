Dodelijkste kikker ter wereld tentoongesteld in Singapore

De pijlgifkikker werd al in de negentiende eeuw ontdekt, maar de kikkertjes in het aquarium zijn zeldzaam en van een extreem giftige soort. Met hun giftige huid kunnen ze zonder moeite een groot dier of een volwassene doden. De beestjes zijn te herkennen aan hun felle kleuren en worden 1,5 tot 6 centimeter lang.



De kikkers zijn de eerste amfibieën die door het aquarium worden tentoongesteld en maken deel uit van een grotere collectie met recent ontdekte of unieke dieren. Binnenkort is een andere diersoort aan de beurt. Het aquarium hoopt met de tentoonstelling mensen bewust te maken van de diversiteit van het leven in het water.