Doden bij schietpartij discotheek Konstanz

De 34-jarige schutter doodde er een bezoeker en bezweek later zelf aan de verwondingen die hij opliep tijdens een schotenwisseling met de politie. Die nam de man onder vuur toen hij de discotheek verliet. De dader werd zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis waar hij later overleed.

Een van de gewonden is een politieman. Hij werd geraakt door een kogel van de schutter maar verkeert niet in levensgevaar. Het was aanvankelijk niet duidelijk of er één of meerdere schutters waren, zegt de politie. Ze rukte massaal uit naar de discotheek op een industrieterrein nadat ze rond half vijf een aantal noodmeldingen had gekregen.