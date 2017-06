'Doden en gewonden bij meerdere aanslagen in Londen'

De politie in Londen maakt momenteel jacht op drie verdachten, die mogelijk gewapend zijn, meldt de BBC. Er zouden volgens Britse media al twee mensen gearresteerd zijn.



De Londense politie kan nog geen nadere informatie geven over de incidenten. ,,We weten wat er wordt gezegd op sociale media. Wij komen met feiten zodra we dat kunnen - onze info moet accuraat zijn", laat de politie weten via Twitter. Wel schrijft de Londense politie dat ze hebben gereageerd op een incident bij Borough Market, een populaire voedselmarkt bij toeristen vlakbij London Bridge. Daar zouden schoten zijn gehoord.



In de buurt Vauxhall, in het zuidwesten van Londen op kilometers afstand van London Bridge, zou ook een incident met een auto plaats hebben gevonden. Het lijkt daar geen aanslag. Het trein- en metrostation Vauxhall was even gesloten, maar inmiddels heropend. Het is nog niet duidelijk of de situatie daar loos alarm was.