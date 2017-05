Doden en gewonden na explosie bij concert Manchester Arena

De oorzaak van de explosie is vooralsnog onbekend. Wel melden diverse media op basis van ooggetuigen dat een gasfles die gebruikt werd om ballonnen op te blazen zou zijn ontploft.



Hulpdiensten zijn massaal naar de Arena gekomen. De zaal waar de Amerikaanse artieste optrad heeft een capaciteit van 23.000 mensen.



Het publiek raakte in paniek na de knallen. Op videobeelden is te zien hoe het publiek gillend wegrent. De politie van Manchester roept mensen op niet naar de Arena te komen.



De wereldberoemde zangeres, die vooral populair is bij tienermeisjes, is ongedeerd volgens haar management.