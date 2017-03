Dodental brand Guatemala stijgt naar dertig

Het vuur ontstond doordat enkele bewoners van het tehuis kennelijk matrassen in brand hadden gestoken in het tehuis Virgen de Asuncion in San Jose Pinula op ongeveer 25 kilometer te zuidoosten van Guatemala Stad. De politie onderzoekt of de brand werd gesticht door een groep kinderen die dinsdag had geprobeerd uit het tehuis te ontsnappen en die door de leiding apart was gezet.