Doet Hitler hier Charlie Chaplin na?

De 'Chaplin-pose' werd geschoten bij Hitlers landhuis Berghof in het Beierse Berchtesgaden en maakt nu deel uit een verzameling van 70 ‘nooit eerder gepubliceerde zwart-witfoto’s’. De plaatjes zijn afkomstig uit een met een fleurig hakenkruis versierd privéalbum van Eva Braun. Zij was Hitlers minnares en zou het album hebben bewaard in een la van een nachtkastje in haar slaapkamer in de Führerbunker in Berlijn.



Woordvoerder Matthew Tredwen van C&T Auctions schat heel behoudend dat het fotoboek van ‘Hitlers First Lady’ tussen de 14.000 en 20.000 euro zal opbrengen. Maar dat kan veel meer zijn. ,,We worden inmiddels overspoeld met media-aanvragen. Er is wereldwijde interesse”, aldus Tredwen.