Dolfijnen sporen bedreigde soortgenoot op

Op het moment zijn er minder dan veertig exemplaren in het wild. De vaquita, een kleine dolfijn met een platte neus, wordt bedreigd met uitsterven vanwege het vissen met kieuwnetten op garnalen in de Golf van Californië. De bruinvissoort komt verstrikt te raken in de netten en overlijdt.

De getrainde dolfijnen worden in september ingezet en zodra een vaquita is gelokaliseerd wordt deze gevangen en overgebracht naar een speciaal verblijf. Daar hoopt Mexico de populatie van de kleine dolfijnsoort weer op te krikken.Volgens de regering is dit programma de laatste hoop voor de vaquita om niet uit te sterven.

WNF

Het Wereldnatuurfonds lanceerde in 2015 al een reddingscampagne voor de vaquita. Het riep de hulp van Nederlandse donateurs in om te zorgen dat Mexicaanse vissers in twee jaar tijd zouden overstappen op vaquitaveilige netten. De Mexicaanse overheid heeft geld uitgetrokken om vissers uit te kopen. Daarnaast wordt de lokale bevolking meer betrokken bij het toezicht op en de handhaving van het verbod op de oude visnetten.