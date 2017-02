Donald Trump bezit meer dan 3.000 domeinnamen

Het grootste deel van de websites was al in het bezit van Trump voordat hij president werd. Een schijnt, slechts 93 ervan, werden na de verkiezingen gekocht.



Afgezien van logische aankopen als TrumpBuilding.com (de president vergaarde zijn vermogen in het vastgoed), zijn er opvallende domeinen rond zijn controversiële universiteit. Trump University was door meerdere oud-studenten aangeklaagd omdat zij tienduizenden dollars hadden uitgegeven aan een makelaars- en vastgoeddiploma dat waardeloos bleek.



Over het algemeen lijkt Trump goed voorbereid op beschuldigingen van fraude en oplichting: hij is eigenaar van onder andere TrumpFraud.com en TrumpScam.com. Een bedrijf dat hij in 2009 oprichtte, Trump Network, had de structuur van een piramidespel (een oplichtingsmethode, die ook wel ponzi wordt genoemd). Daarvoor werden TrumpNetworkFraud.com, TrumpNetworkPonziScheme.com, TrumpNetworkPyramidScheme.com en 15 variaties op deze domeinnamen geregistreerd.



CNN kwam erachter dat er maarliefst 157 soortgelijke domeinnamen rond Trump University geregistreerd zijn, waaronder 98percentApproval.com. Dat was het percentage studenten dat volgens Trump juist enorm tevreden was over de school. In 2010 kwamen de eerste aanklachten, in 2011 sloot de 'universiteit' zijn deuren. Twee dagen voordat Trump werd ingezworen als president, schikte hij voor 25 miljoen dollar met de klagers.



Verkiezingen

Hoewel Trump nog steeds volhoudt dat aan zijn besluit om mee te doen aan de presidentsverkiezingen geen jarenlange wens vooraf was gegaan, laten de domeinnamen een ander plaatje zien: VoteAgainstTrump.com, TrumpMustGo.com en NoMoreTrump.com zijn al sinds 2012 in bezit van The Trump Organization. De huidige president bereidde zich toen al voor op mensen die het met zijn politieke agenda niet eens zouden zijn.



Achter de meeste domeinnamen vindt de bezoeker trouwens geen website: slechts 50 van de meer dan 3.500 domeinen vertegenwoordigen een bedrijf van Trump. 400 verwijzen door naar website van de bedrijven van Trump.