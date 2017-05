Donald Trump ontmoet Russische minister Lavrov in Witte Huis

De Russische bewindsman praatte eerst nog even bij met zijn Amerikaanse collega Rex Tillerson voordat hij bij Trump langsging. Na dat eerste gesprek reageerde de Rus in Washington tegenover journalisten gespeeld verbaasd op het ontslag van de FBI-baas. ,,Hij is ontslagen? Je neemt me in de maling'', zei hij. Lavrov wordt morgen alweer in Alaska verwacht op een conferentie van acht landen rond de noordpool.