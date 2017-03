Donald Trump wordt voor de negende keer opa

Volgens Lara, de vrouw van Eric, was Donald Trump zo blij met het nieuws dat ze dacht dat hij zijn mond voorbij zou praten. ,,We waren bang dat hij het tijdens een persconferentie zou verklappen", bekent ze.



Het is het eerste kindje voor Eric en zijn geliefde. Het koppel is er nog niet over uit hoe ze de kleine spruit gaan noemen. ,,We vinden de naam Charlie erg leuk, maar zo heet de hond al, dus dat valt af", aldus Eric in een interview met People.