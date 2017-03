'Doodgeschoten man was geradicaliseerde moslim'

Volgens correspondent Frank Renout vond het incident rond half negen vanochtend plaats. De man liep op een patrouille van drie militairen af, op vliegveld Orly ten zuiden van Parijs. Hij slaagde er in één van de wapens van één van de militairen te pakken en ging daarmee naar het winkelcentrum op het vliegveld. Daar werd hij neergeschoten.

,,We waren de controles al voorbij toen er ineens paniek was’’, zegt een getuige op het vliegveld. ,,Mensen gingen rennen en winkels deden hun rolluiken naar beneden. Toen begrepen we wel dat er iets ergs aan de hand was.’’

Een man en vrouw op straat zeggen: ,,We hoorden knallen. Twee knallen. Ik zag een man die een vrouwelijke militair bedreigde. Snel daarna hoorden we schoten.’’ En iemand anders stond bij de bagageband in het vliegveld toen de politie zei dat er iets was gebeurd. ,,We mochten niet weg.’’

Onderzoek

De politie begon een grote veiligheidsoperatie en waarschuwde het publiek via Twitter. Honderden mensen zijn van het vliegveld geëvacueerd en staan nu op straat. Ook zouden sommige mensen gedwongen zijn in het vliegtuig te blijven zitten, waarmee ze vanochtend zijn aangekomen. Alle vluchten van en naar Orly zijn opgeschort. Verder wordt onderzocht of de man explosieven bij zich had.

Er zijn volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken verder geen slachtoffers gevallen. De ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie bezoeken vanochtend het vliegveld.

Volledig scherm Politie op en rond het vliegveld, vlak na de schietpartij. © REUTERS

Schietpartij

Vanochtend om 06.55 uur was er ook schietpartij ten noorden van Parijs. Daar raakte een agent licht gewond, toen hij samen met twee collega's een auto voor controle aanhield in Stains. De bestuurder stopte de auto wel, maar schoot vervolgens op de agenten en ging ervandoor. De auto waar hij in reed, zou zijn teruggevonden in het zuidoosten van de Parijse regio.