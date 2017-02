Doodrijder elk jaar de cel in op sterfdag slachtoffer

Travis Elwell (23) had veel te diep in het glaasje gekeken op 10 februari 2015 toen hij analiste Emily Javadi van de weg maaide in de Amerikaanse staat Texas. Zijn BMW reed frontaal in op de vrouw terwijl ze haar auto aan het inladen was. Ze stierf een uur later aan haar verwondingen. Elwell bleek meer dan tweemaal de toegestane hoeveelheid promille alcohol in zijn bloed te hebben.



Inhumaan

De moeder van het slachtoffer verklaarde aan Daily Mail dat de hele familie van Emily geen levenslange gevangenisstraf voor de dader wenste, de straf die hij waarschijnlijk opgelegd zou krijgen. Zij vond het namelijk inhumaan om Elwell jarenlang van zijn kind te scheiden.



Nu krijgt de man een relatief lichte celstraf van 120 dagen. Daarnaast zal hij elk jaar een week naar de gevangenis moeten telkens op de dag dat Emily door zijn toedoen het leven liet. Die straf moet hij de aankomende negen jaar ondergaan. De rechter ging vorige week met het voorstel van de familie akkoord.



Voorwaarden

Ook moet hij zich ook aan andere voorwaarden houden. Zo is hij verplicht om naar vergaderingen van de AA (Anonieme Alcoholisten) te gaan en zit er een alcoholslot in zijn auto. Elwell mag ook tien jaar lang niet drinken en zal dagelijks een blaastest ondergaan om dat te controleren.



De familie van het slachtoffer verklaarde te hopen dat de ongewone straf Elwell zal aanzetten om zijn leven weer op de rails te krijgen. ,,Wij hopen dat hij zal profiteren van het geschenk van de tijd dat onze dochter werd ontnomen, en een positieve invloed op onze gemeenschap zal zijn."



De begrafenis van Emily werd door meer dan 1.000 mensen bijgewoond. ,,Ze was bijzonder omdat ze zo gewoon was. Ze was lief en bedachtzaam en zo wist ze duizenden mensen te raken", aldus familievriend Mark Landson.