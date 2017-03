Dorpelingen ontdekken lichaam van overleden vriend in buik python

Niemand had Akbar Salubiro (25) nog gezien nadat hij zondagavond palmolie wilde gaan halen. Toen zijn vrienden een dag later een grote python in zijn tuin vonden, maakten ze zich nog meer zorgen. Met een mes inspecteerden ze de buik van het reptiel, waarna hun angst werkelijkheid werd: de slang had de jongeman inderdaad verstikt én helemaal verzwolgen. Zijn vrouw was niet thuis toen dat gebeurde, ze zou de tragedie via het nieuws op televisie horen.



,,Er waren mensen die op het moment van zijn verdwijning geschreeuw gehoord hebben'', vertelt getuige Salubiro Junaidi. ,,Toen we de slang konden vangen, zagen we al duidelijk zijn laarzen in de maag van de slang steken.''