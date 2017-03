Drie dagen menstruatieverlof: kritiek op Italiaans wetsvoorstel

Italiaanse vrouwen hebben in de toekomst mogelijk als eerste in Europa recht op maandelijks menstruatieverlof. Het parlement debatteert over een nieuwe wet die menstruerende vrouwen drie dagen verlof geeft. In de media wordt verdeeld gereageerd door het vrouwelijk geslacht.

De Italiaanse editie van de Marie Claire verwelkomt het wetsvoorstel met open armen en noemt het 'een vaandeldrager van vooruitgang en sociale duurzaamheid.'

In Italië werken naar verhouding de minste vrouwen van alle Europese landen, 61 procent in plaats van het Europees gemiddelde van 72 procent. De vrees is dan ook dat de nieuwe wet werkgevers juist afschrikt. Lorenza Pleuteri schrijft in het tijdschrift Donna Moderna: ,,Werkgevers zullen sneller geneigd zijn om mannen aan te nemen dan vrouwen.''

De Italiaanse arbeidsmarkt is al heel genereus voor vrouwen, zo schrijft Pleuteri. ,,Ze hebben recht op vijf maanden betaald zwangerschapsverlof, waarbij zij 80 procent van hun salaris ontvangen.'' Daarnaast hebben ze de mogelijkheid om nog eens zes extra maanden verlof te nemen tegen 30 procent van hun salaris.

Negatieve gevolgen

,,Vrouwen nemen dagen vrij als ze last hebben van menstruatiepijn of moeten zich ziek melden, deze nieuwe wet zou dit tegengaan'', vertelt economist Daniela Piazzalunga in The Washington Post. Ze benadrukt dat zich ook veel negatieve gevolgen kunnen voordoen. ,,De vraag naar vrouwelijke werknemers zal afnemen of ze worden nog meer afgestraft in hun arbeidspositie, zowel in termen van salaris als loopbaanontwikkeling.''

De feministische schrijfster Miriam Goi bij Vice Italy voegt daaraan toe: ,,Het versterkt de gedachten over de stereotype vrouw die emotioneler wordt tijdens de menstruatie.'

Azië voorloper

Het wetsvoorstel is bedacht door vier vrouwelijke parlementsleden van de centrum-linkse Democratische Partij. Zij denken dat vrouwen productiever werken op de andere momenten van de cyclus. De theorie is namelijk dat vrouwen tijdens de ovulatie, de eisprong, het meest productief zijn, en tijdens de ongesteldheid het minst. Het is niet duidelijk of vrouwen moeten aantonen dat ze lijden onder ernstige menstruatiepijn, maar in de praktijk zou dat vrijwel onmogelijk zijn. Het is dus nog maar de vraag of het wetsvoorstel het haalt.

In Japan, China, Taiwan en Zuid-Korea zijn bedrijven die een soortgelijke wet handhaven. In Japan zelfs al vanaf 1947. Nike is sinds 2007 een van de weinige bedrijven van wereldniveau dat in zijn gedragscode recht geeft op menstruatieverlof.