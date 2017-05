Dronken Brit bezorgt Eurostar kater

De Eurostar was om 20.13 uur uit Parijs vertrokken en had twee uur en een kwartier later moeten arriveren in Londen, maar werd om 21.30 uur stilgezet op het station van Calais. Passagiers hadden bij de Franse spoorwegen geklaagd over het gedrag van een of meerdere dronken Britse reizigers. De politie kwam aan boord om de betrokkenen te controleren en vermanend toe te spreken. Andere reizigers maakten van de gelegenheid gebruik om de trein te verlaten voor een pauze op het perron. Dat was mogelijk doordat Eurostar-personeel de treindeuren had geopend. Dat zou zijn gebeurd voor de komst van de politie, zo blijkt uit berichten op Twitter.