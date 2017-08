Drukkere zwarte zaterdag in Frankrijk

Hittegolf Onze kleinkinderen kamperen straks in een Franse Death Valley

15:43 43. 44. 45 graden of misschien nog hoger. Veertig plus in de schaduw, wel te verstaan. In het zuiden en oosten van Europa moet hittegolf ‘Lucifer’ dit weekend pieken. Dat betekent nog meer afzien voor wie slecht tegen de warmte kan. En de lange termijnvoorspellingen voor ons continent zijn niet om vrolijk van te worden.