Duits parlement stemt over homohuwelijk

Een week geleden had niemand nog verwacht dat hier snel een besluit over zou worden genomen. De christendemocratische CDU en CSU van bondskanselier Angela Merkel is altijd tegen het homohuwelijk geweest. Maar Merkel liet maandagavond in een interview ineens weten dat ze het vooral een gewetenskwestie vindt en dat ze dan ook niet tegen een vrije stemming in het parlement is.